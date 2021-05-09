Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией россиян

Сергей Нечаев сообщил о сотнях жалоб от русскоязычного населения ФРГ.

Российское посольство в Германии направило ноту в министерство по иностранным делам ФРГ в связи с дискриминацией россиян. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал представитель дипломатической миссии в Берлине Сергей Нечаев.

Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб…Держим на контроле, связываемся с органами власти. Сергей Нечаев, посол РФ в ФРГ

Сергей Нечаев подчеркнул, что посольство РФ регистрирует в настоящее время сотни обращений от граждан в связи с дискриминацией русскоязычного населения. Для пострадавших доступна горячая линия, на которую можно обратиться за помощью. Дипломат уточнил, что часто дискриминация касается детей из смешанных семей. Многие из них боятся ходить на учебу, так как испытывают "моббинг" (психологическое воздействие) на себе и травлю.

Глава МИД Румынии назвал ноту посольства России "некорректным подходом".

Фото и видео: YouTube / Россия-24