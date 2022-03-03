Глава МИД Румынии назвал ноту посольства России "некорректным подходом"

Богдан Ауреску призвал защитить россиян от "кремлевского режима".

Глава МИД Румынии назвал вербальную ноту посольства России "некорректным подходом". Такое заявление министр внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску сделал в эфире местного телеканала Digi 24. Чиновник объяснил прессе, что дипломаты немедленно попытались узнать в российском посольстве о конкретных случаях по подобным правонарушениям.

Естественным образом, когда существуют такие случаи, наш долг - информировать компетентные власти, которые расследовали бы и в случае необходимости наказали виновных. Богдан Ауреску, глава МИД Румынии

В МИД Румынии считают, что обычные российские граждане никоим образом не виноваты в том, что государство и "кремлевский режим нападает" на соседнюю страну. Ауреску призвал защитить этих людей как и всех других. Румыния назвала обвинение со стороны РФ необоснованным лишенным деталей и доказательств. По версии министра, Москва хочет ввести мировую общественность в заблуждение.

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Фото и видео: YouTube / Digi24HD