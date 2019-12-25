Румыния: число беженцев с Украины превысило 100 тысяч

Николае Чукэ привел статистику по прибывшим в страну гражданам, бежавшим с территории Украины.

Премьер-министр Румынии заявил о том, что количество беженцев с Украины превысило 100 тысяч человек. Об этом глава местного правительства рассказал на заседании кабинета министров 2 марта. В настоящее время 1 070 украинских граждан запросили в стране убежище.

До 08:00 (09:00 по московскому времени) на территорию Румынии прибыл 118 461 украинский беженец…Остались в стране 46 435, что составляет примерно 39% от общего количества прибывших в Румынию украинских беженцев. Николае Чукэ, премьер-министр Румынии

Чукэ объявил о важности координации действий парламента с румынскими, а также украинскими властями. Дипломаты регулярно контактируют с посольством Киева, чтобы получить сведения о перемещении украинских граждан, а также их нахождении на территории Румынии.

Глава МИД Украины сообщил о трудностях с доставкой вооружений.

Фото: Pixabay.com

