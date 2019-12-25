Румыния: число беженцев с Украины превысило 100 тысяч

Премьер-министр Румынии заявил о том, что количество беженцев с Украины превысило 100 тысяч человек. Об этом глава местного правительства рассказал на заседании кабинета министров 2 марта. В настоящее время 1 070 украинских граждан запросили в стране убежище.
До 08:00 (09:00 по московскому времени) на территорию Румынии прибыл 118 461 украинский беженец…Остались в стране 46 435, что составляет примерно 39% от общего количества прибывших в Румынию украинских беженцев.
Николае Чукэ, премьер-министр Румынии
Чукэ объявил о важности координации действий парламента с румынскими, а также украинскими властями. Дипломаты регулярно контактируют с посольством Киева, чтобы получить сведения о перемещении украинских граждан, а также их нахождении на территории Румынии.
Глава МИД Украины сообщил о трудностях с доставкой вооружений.
Фото: Pixabay.com
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