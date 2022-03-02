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Глава МИД Украины сообщил о трудностях с доставкой вооружений

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Кулеба рассказал, что армия получит все необходимое.

Глава МИД Украины сообщил о трудностях с доставкой вооружений от западных партнеров. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник добавил, что киевский режим сможет преодолеть проблемы с транспортировкой оружия и техники. В настоящее время в наличии нет того, что Украина считает "технически чрезвычайно большим и сложным", поэтому требует от местных властей дополнительных постановлений для передачи.

Оружие поставляется, его много. Будет достаточно..Есть проблемные вопросы, которые находятся в процессе решения, и, я уверен, что мы их решим. 

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр уточнил, что украинские дипломаты сделают все необходимое для того, чтобы поставить на Украину все, что нужно армии.

Кулеба: Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию с требованием вывести войска РФ с Украины.

Фото и видео: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Теги: военная помощь, дмитрий кулеба, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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