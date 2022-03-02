Кулеба: Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию с требованием вывести войска РФ с Украины

В МИД Украины рассказали о трех требованиях к РФ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию "Агрессия против Украины" с требованием вывести российские войска с территории Украины. Киев ждет принятия международного документа, осуждающего действия Москвы в рамках специальной операции. Также ООН может потребовать прекращение огня и вывода боевых сил из Донбасса и Крыма.

Первое - это признание того факта, что Россия совершила агрессию против Украины. Второе - требование к России прекратить огонь. Третье - вывести свои войска с международно признанных границ. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник заметил, что в документе резолюции есть три ключевые позиции, все они - антироссийские.

Кулеба заявил о готовности Киева ко второму раунду переговоров с Россией.

Фото и видео: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine