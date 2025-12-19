Концерт "Большой вечер поэзии Серебряного века"

Концерт состоится 4 февраля в КЗ "Притяжение". Стартует мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 16+.

В рамках концерта рассмотрят судьбу и творчество представителей Серебряного века. Прозвучат строки Валерия Брюсова, Зинаиды Гиппиус, Николая Заболоцкого, Демьяна Бедного, Велимира Хлебникова, Владислава Ходасевича и других. Кроме того, будут озвучены стихи Аделаиды Герцык, Галины Галиной, Юргиса Балтрушайтиса, Александра Вертинского, Николая Недоброво и Ирины Одоевцевой.

Прочтет их писатель, композитор и художественный руководитель театра "Неолира" Антон Тарасов.

