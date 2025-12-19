Иностранца в розыске четверть века задержали на вокзале Петербурга

Сбежавшего из под стражи в 2000-ом нашли в центре города.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который более двадцати пяти лет находился в межгосударственном розыске после побега из под стражи. Об этом сообщила пресс служба ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области.

Задержание произошло во вторник, 3 февраля, на Московском вокзале. Операцию провели сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола регионального главка МВД России. По данным полиции, задержанный является 67 летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. На территории своего государства он разыскивался с сентября 2000 года. Основанием для розыска стал побег из под стражи, под которой мужчина находился в связи с ранее совершенным преступлением.

Все это время иностранный гражданин числился в межгосударственном розыске. После установления личности и проверки данных мужчина был задержан. Задержанного доставили в отдел полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска для проведения предусмотренных законом процедур.

Фото: Piter.TV