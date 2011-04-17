  1. Главная
Сегодня, 13:13
В Подмосковье уличили иностранца в пособничестве мошенникам

Сообщается, что посыльный передал деньги другому соучастнику преступной схемы.

В Подмосковье уличили иностранца в пособничестве мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 19-летний гражданин одной из стран Центральной Азии исполнял роль курьера в преступной схеме. По указанию анонимного куратора он получил от обманутой пенсионерки из Ногинска пакет с почти 700 тысячами рублей. Отмечается, что 72-летнюю женщину убедили "задекларировать" финансы, чтобы избежать уголовной ответственности за якобы финансирование ВСУ.

Также сообщается, что посыльный передал деньги другому соучастнику преступной схемы. Его личность в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья

Теги: иностранец, курьер, мошенничество, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

