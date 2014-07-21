Сергей Колунов объяснил различия в требованиях регионов.

В Госдуме предупредили о штрафах за шум по ночам. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что региональные власти страны самостоятельно устанавливают правила соблюдения режима тишины в определенное время суток и штрафы за их нарушение. Такое решение объясняется тем, что управленческие силы на местах лучше знают территориальные особенности, условия проживания и плотность населения, что дает им лучше понимать, как правильно установить рамки соблюдения режима в многоквартирных помещениях. Для Москвы шум в неподходящее время грозит физическим лицам штрафом от 500 рублей до четырех тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 4 до 8 тысяч рублей, а юридическим лицам от 40 до 80 тысяч рублей. На территории Подмосковья он составляет от тысячи до трех для физлиц, для ИП - от 5 до 10 тысяч рублей, а для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

Однако по стране существуют и общие правила. В частности, речь идет о запрете на шум в ночное время и обязанность обеспечить тихий час днем. Чаще всего такой перерыв устанавливается в промежуток с 13 до 15 часов. Если соседи нарушают режим, то гражданин может обратиться в полицию. В этом случае оперативники обязаны прибыть на место, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу. Далее сотрудники МВД составят протокол об административном правонарушении.

В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

