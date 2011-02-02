Две активистки облили кремом картину на выставке Бэнкси в Петербурге

По словам организатора, понимания, как восстанавливать картину, пока нет.

В "Севкабель Порту" две экоактивистки облили кремом картину "Венера" на выставке "Найти Бэнкси". Об этом 13 декабря рассказали организаторы выставки.

Картину пытались испортить активисты, которые выступают за естественную красоту. Как рассказала организатор Мила Кюри, неизвестно, как они пронесли этот крем. Он попал на полотно картины, которая была не защищена стеклом. Организатор предложила активисткам решить вопрос с привлечением полиции или "на месте мирным путем", т.е. девушки компенсируют расходы на восстановление картины.

По словам организатора, понимания, как восстанавливать картину, пока нет.

Ее надо снимать, изучать крем, узнавать, что входило в его состав. Теперь мы задумываемся о защите других картин, потому что все отследить и изъять у посетителей не представляется возможным. – подчеркнула Мила Кюри

Напомним, что недавно в лондонской Национальной галерее активисты под невнятные лозунги облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи". Первой подобной акцией было выступление двух активисток британского движения Just Stop Oil в Лондонской национальной галерее 14 октября. Они вылили томатный суп Heinz на картину Ван Гога "Подсолнухи", а потом приклеили руки к стене рядом с картиной. 23 октября активисты "Последнего поколения" забросали пюре картину Клода Моне "Стога сена" в Музее Барберини в Потсдаме.

Фото: Вконтакте / НАЙТИ БЭНКСИ | выставка СПб