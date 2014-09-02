Суд Петербурга оставил в силе приговор мужчине за сожжение чучела в камуфляже

Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии.

Городской суд Петербурга оставил в силе решение Василеостровского района, который признал горожанина виновным в сожжении чучела в форме военнослужащего. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии. Позже его задержали за хулиганство, а в сентябре райсуд вынес приговор 3 года 8 месяцев колонии общего режима.

Защита просила оправдать Мальцева, потому что из его показаний следовало, что он не испытывал ненависть к ВС РФ. Защита приводила такие доводы: "была Масленица, и он просто сжёг чучело".

Прокурор просил оставить без изменений приговор. Мальцев в последнем слове уточнил, что у него не было корыстного умысла и он убеждённый пацифист. В результате суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений.

Фото: Piter.tv