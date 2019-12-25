За сожженное чучело в форме петербуржцу грозит 5 лет тюрьмы

Игорь Мальцев назвал свою акцию пацифистской.

Прокуратура запросила для Игоря Мальцева, который обвиняется в сожжении чучела в камуфляжной форме, 5 лет лишения свободы. В пятницу, 23 сентября, прения сторон прошли в Василеостровском районном суде.

Напомним, сторона обвинения считает, что чучело было в форме военнослужащего Вооруженных сил РФ, и тем самым мужчина "совершил хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти". Чучело было сожжено 6 марта на Уральской улице. Тогда адвокат Мальцева говорил, что это перформанс к окончанию Масленицы.

Во время последнего слова, как передает "Закс.Ру", Мальцев заявил, что речь о ненависти к военнослужащим или другой социальной группе не было. Акция носила пацифистский характер. Во время последнего слова он сказал о том, что "главное помнить и верить, что любовь сильнее ненависти". Также он подчеркнул, что не создал своими действиями опасности для кого-либо.

Приговор огласят 26 сентября.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга