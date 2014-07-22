В Британии сожгли чучело Лиз Трасс

Ее чучело сожгли во время празднования Ночи Гая Фокса.

В Британии сожгли чучело бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом сообщает газета Independent.

Тысячи жителей Эденбриджа собрались во время празднования Ночи Гая Фокса, чтобы сжечь огромное чучело Трасс. Оно было высотой 11 метров. Экс-премьера Британии изобразили с картонной коробкой с "мини-бюджетом", намекая на ее план поддержки экономики, который подвергли критике.

Напомним, в конце октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Британии. На ее место пришел Риши Сунак.

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Видео: Telegram / SHOT