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На улице Академика Константинова построили школу на 1125 учеников
Сегодня, 10:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На улице Академика Константинова построили школу на 1125 учеников

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Всего в здании два входа – для младших и для старших классов.

На улице Академика Константинова, дом 17, строение 1 завершилось строительство школы. Строительство учреждения площадью 27 718,9 м2 велось в рамках работы с инвесторами, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа на 1125 человек имеет основной четырехэтажный блок, где располагаются учебные классы, помещения для уроков труда, а также главный вход. Всего в здании два входа – для младших и для старших классов.

В школе есть два бассейна (малый и большой), два спортивных зала, блок столовой, актовый зал, два помещения библиотеки для младших и старших классов. Обучение учеников начальной и средней школы ведется в разных блоках. На прилегающей к школе территории обустроены игровые площадки.

Ещё одна новая школа с детским садом появилась у Кантемировского моста.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: улица академика константинова, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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