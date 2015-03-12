Новая школа с детским садом появилась у Кантемировского моста

Трехэтажное здание занимает площадь 9366,7 квадратных метра. Здесь размещены начальная школа на 230 учащихся и детский сад на 120 мест.

Рядом с Кантемировским мостом завершилось строительство школы с детским садом. Новый социальный объект находится на улице Александра Матросова, 8 и был возведен в рамках реновации территории бывшего завода им. Карла Маркса, сообщает портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание занимает площадь 9366,7 квадратных метра. Здесь размещены начальная школа на 230 учащихся и детский сад на 120 мест.

Учреждение оборудовано всем необходимым для обучения и управления, включая классы, игровые комнаты, спальни, а также залы для спортивных и музыкальных занятий. Вокруг здания обустроены спортивные и игровые площадки с навесами.

Ранее мы сообщили о том, что Красносельский район прирастает новыми социальными объектами.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"