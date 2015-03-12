Красносельский район прирастает новыми социальными объектами

Один из них - детский сад на 220 мест на проспекте Будённого 23, корпус 7, построенный компанией Setl Group.

В Красносельском районе Петербурга продолжается строительство соцобъектов. Как информирует портал "Строительный Петербург", один из них - детский сад на 220 мест на проспекте Будённого 23, корпус 7, построенный компанией Setl Group.

Трехэтажное здание оформлено в светлых тонах, что позволяет ему гармонировать с окружающими строениями. Внутри территория детского сада оборудована комфортными зонами для игр с разнообразными аттракционами и теневыми навесами, а также спортивными площадками.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Санкт-Петербурга на три года превысит 4,6 трлн рублей, значительная часть средств пойдет на строительство.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"