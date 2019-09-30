Бюджет Санкт-Петербурга на три года превысит 4,6 трлн рублей, значительная часть средств пойдет на строительство

Правительство Санкт-Петербурга представило проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Общий объём расходов за этот период составит более 4,6 трлн рублей. В 2025 году планируется направить 1,467 трлн рублей, а доходы составят 1,323 трлн рублей. В 2026 и 2027 годах расходы возрастут до 1,539 трлн и 1,655 трлн рублей соответственно, что позволит реализовать важные социальные и инфраструктурные проекты. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Среди основных направлений финансирования – социальная сфера, на которую будет направлено более половины всех средств. В 2025 году на образование запланировано 338 млрд рублей (23% от всех расходов), на социальную политику – 230 млрд рублей (16%), на здравоохранение – 166 млрд рублей (11%). Также значительные суммы будут направлены на поддержку семьи, материнства и детства – 31 млрд рублей, а на меры социальной поддержки, включая выплаты ветеранам и участникам СВО, предусмотрено 104,6 млрд рублей.

Важным элементом бюджета остаются расходы на развитие города, в том числе на строительные и инфраструктурные проекты. В ближайшие три года на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП) будет выделено 802 млрд рублей, из которых 234 млрд рублей — уже в 2025 году. Значительная часть этих средств пойдёт на строительство и реконструкцию метро, дорог, социальных объектов, а также на модернизацию инженерной инфраструктуры.

Александр Беглов подчеркнул, что рост доходов города позволит увеличить объёмы АИП и направить больше средств на развитие.

Таким образом, строительный блок бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие годы сосредоточен на создании и модернизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, что обеспечит дальнейшее развитие городской среды и улучшение качества жизни.

