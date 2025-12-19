В ДТП с перевернувшимся внедорожником на Кронверкской набережной пострадал ребенок

Водитель Geely врезался в препятствие.

Стали известны подробности аварии возле Петропавловской крепости. По данным Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, утром 21 января водитель внедорожника Geely, двигаясь от Каменноостровского проспекта по Кронверкской набережной в сторону проспекта Добролюбова, врезался в препятствие, после чего машина перевернулась.

В результате пострадал пассажир 2014 года рождения и управлявший автомобилем 1963 года рождения. Пострадавших госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ по Петроградскому району.

Видео: пресс-служба ГАИ