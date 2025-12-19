  1. Главная
Сегодня, 10:29
Водителя Chevrolet будут судить за наезд на электровелосипедиста в Московском районе

В результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали 21 января в надзорном ведомстве. 

В марте прошлого года фигурант, управляя автомобилем Chevrolet, повернул направо и сбил электровелосипедиста. В результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на Муринском шоссе ликвидируются последствия аварии с бензовозом. На месте зафиксировали капельную течь бензина, водитель не пострадал. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

