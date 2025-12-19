  1. Главная
Сегодня, 10:04
На Муринском шоссе ликвидируются последствия аварии с бензовозом

На месте зафиксировали капельную течь бензина, водитель не пострадал.

Во Всеволожском районе Ленобласти ночью 20 января произошло ДТП с бензовозом. На Муринском шоссе в деревне Разметелево транспортное средство, перевозившее 30 "кубов" топлива, съехало в кювет и опрокинулось, сообщили в МЧС России. 

На месте зафиксировали капельную течь бензина, водитель не пострадал. Туда были направлены представители администрации и дорожной службы. 

МЧС России напоминает: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте предельно внимательны при управлении грузовым транспортом, особенно при перевозке опасных грузов. От ваших действий зависит безопасность на дороге. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель внедорожника сбил пешехода насмерть в поселке Ропша. Личность погибшего и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: пресс-служба МЧС России 

