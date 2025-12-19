Водитель внедорожника сбил пешехода насмерть в поселке Ропша

Личность погибшего и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП. По факту аварии полицией проводится проверка, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 января на 17-м километре трассы "Стрельна — Кипень — Гатчина" в поселке Ропша водитель внедорожника Saab 9-7X 68 лет наехал на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате последний скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшего и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на въезде на Алексеевский виадук перевернулся пассажирский автобус. Пострадали четверо.

Фото: Piter.TV