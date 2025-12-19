  1. Главная
Водитель внедорожника сбил пешехода насмерть в поселке Ропша
Сегодня, 8:30
Личность погибшего и все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП. По факту аварии полицией проводится проверка, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 19 января на 17-м километре трассы "Стрельна — Кипень — Гатчина" в поселке Ропша водитель внедорожника Saab 9-7X 68 лет наехал на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате последний скончался на месте происшествия от полученных травм. Личность погибшего и все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на въезде на Алексеевский виадук перевернулся пассажирский автобус. Пострадали четверо. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ропша
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

