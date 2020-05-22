В Петроградском районе горит фитнес-центр

На Крестовском острове загорелся заброшенный Sport Palace.

Пожар чрезвычайной силы был замечен жителями Санкт-Петербурга вечером 10-го сентября на Крестовском острове. Горел заброшенный фитнес-клуб Sport Palace (Южная дорога, 9).

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:47. Пожару был присвоен №1-БИС. Для его ликвидации было выделено 10 единиц техники и 45 человек.

Площадь пожара составляет 200 кв. м. Информации о пострадавших нет.

По информации "Фонтанки", построенный в середине 2000-х и с тех пор пустующий фитнес-центр, в 2021-м году был признан самостроем. Жители города неоднократно просили о сносе здания.

Видео: читатель Piter.TV