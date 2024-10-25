В Петербурге выросла популярность фитнес–центров весной

В городе сейчас работает 137 клубов.

Консалтинговая компания Nikoliers сообщает, что за последние пять лет в Северной столице открылись 22 новых фитнес-клуба, а в 2025 году планируется запуск ещё восьми. Более половины новых объектов разместятся в торговых центрах города.

Согласно классификации, фитнес-клубы делятся на три типа: крупные (площадью свыше 500 квадратных метров, с тренажёрными залами, групповыми занятиями и иногда бассейнами), средние (150-500 квадратных метров) и небольшие студии, специализирующиеся на отдельных направлениях вроде йоги или пилатеса.

Как пишет "Деловой Петербург", из 1,1 тыс. фитнес-объектов в Петербурге 165 оснащены бассейнами, около 240 представляют собой тренажёрные залы, более 500 специализируются на йоге, 200 – на пилатесе и 170 – на растяжке.

В 2024 году доля фитнес-арендаторов в коммерческой недвижимости компании составила 0,6%, что на 0,2 процентных пункта выше показателя 2023 года. В городе работает 137 клубов, принадлежащих девяти крупным сетям, которые традиционно занимают значительные площади в ТЦ или отдельных зданиях в местах с высокой проходимостью.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый поезд прошёл по новой Красносельско-Калининской линии.

Фото: pxhere