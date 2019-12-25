Петербургский Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в фитнес-клубе

На территории ближайших жилых застроек концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы.

Роспотребнадзор по Петербургу проверил воздух на территории ближайших жилых застроек после пожара в заброшенном фитнес-клубе на Южной дороге, рассказали в пресс-службе управления.

Были отобраны пробы атмосферного воздуха по адресам: Южная дорога, 5, Приморский парк Победы, Крестовский проспект, 18 (СПб ГБУЗ "Городская больница №9"). Специалисты определяли содержание загрязняющих веществ, характерных для техногенного пожара: взвешенные вещества, сажа, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак и другие.

Так, установлено, что на территории ближайших жилых застроек концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, площадь возгорания составила 800 "квадратов". Ликвидировали пожар за девять часов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу