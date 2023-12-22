  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 1 апреля по 31 июля перекроют внутреннее кольцо КАД Петербурга
Сегодня, 23:14
48
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 1 апреля по 31 июля перекроют внутреннее кольцо КАД Петербурга

0 0

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции северного участка КАД и его расширению.

С 1 апреля по 31 июля 2024 года ограничат движение по Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга на участке с нулевого по десятый километр между развязками с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Приморским шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Отмечается, что движение транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции северного участка КАД и его расширению. Проезжая часть увеличится до шести полос. 

На время работ установят дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию. 

Ранее на Piter.TV: до 8 апреля ограничат проезд по Репищевой улице.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: внутреннее кольцо кад, расширение дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии