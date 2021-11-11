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Перекресток около деревни Сярьги во Всеволожском районе расширяют до трех полос
Сегодня, 10:39
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Перекресток около деревни Сярьги во Всеволожском районе расширяют до трех полос

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В настоящее время дорожники укладывают верхний слой асфальта.

Перекресток у деревни Сярьги на участке трассы "Юкки — Кузьмолово" во Всеволожском районе скоро обзаведется третьей полосой. Об этом 31 октября сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

В настоящее время дорожники укладывают верхний слой асфальта. Также делают тротуары, переходно-скоростную полосу. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

Одновременно с этим идет замена асфальта до и после поворота к Сярьгам. Как итог работ – заторов будет меньше, нервы водителей сохранены, а повернуть к "Охта Парку" будет легче. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на Гостилицком шоссе уложили 10 километров асфальта. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: расширение дороги, сярьги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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