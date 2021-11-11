Перекресток около деревни Сярьги во Всеволожском районе расширяют до трех полос

В настоящее время дорожники укладывают верхний слой асфальта.

Перекресток у деревни Сярьги на участке трассы "Юкки — Кузьмолово" во Всеволожском районе скоро обзаведется третьей полосой. Об этом 31 октября сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

В настоящее время дорожники укладывают верхний слой асфальта. Также делают тротуары, переходно-скоростную полосу. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Одновременно с этим идет замена асфальта до и после поворота к Сярьгам. Как итог работ – заторов будет меньше, нервы водителей сохранены, а повернуть к "Охта Парку" будет легче. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на Гостилицком шоссе уложили 10 километров асфальта.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти