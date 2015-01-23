Под Петербургом мужчина подозревается в убийстве своей жены

Подозреваемый в этом преступлении 49-летний хозяин дома задержан.

Полиция задержала жителя поселка Сярьги по подозрению в убийстве своей жены, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 октября правоохранителям Всеволожского района позвонил мужчина и заявил, что он убил супругу. Полицейские оперативно приехали к месту происшествия на улице Круговой и обнаружили в доме на полу тело избитой 44-летней женщины.

Подозреваемый в этом преступлении 49-летний хозяин дома задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что женщину, которая убила мужчину на улице Маршала Говорова, заключили под стражу.

Фото: Piter.TV