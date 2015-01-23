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Под Петербургом мужчина подозревается в убийстве своей жены
Сегодня, 10:58
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Под Петербургом мужчина подозревается в убийстве своей жены

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Подозреваемый в этом преступлении 49-летний хозяин дома задержан.

Полиция задержала жителя поселка Сярьги по подозрению в убийстве своей жены, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 2 октября правоохранителям Всеволожского района позвонил мужчина и заявил, что он убил супругу. Полицейские оперативно приехали к месту происшествия на улице Круговой и обнаружили в доме на полу тело избитой 44-летней женщины. 

Подозреваемый в этом преступлении 49-летний хозяин дома задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что женщину, которая убила мужчину на улице Маршала Говорова, заключили под стражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сярьги, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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