Женщину, которая убила мужчину на улице Маршала Говорова, заключили под стражу

Злоумышленница частично признала вину.

Кировский районный суд Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщины, которая ранее убила сожителя в доме на улице Маршала Говорова. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как гласит версия следствия, 30-го сентября в районе 14:30 фигурантка дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к своему сожителю нанесла ему удар в грудь.Чем был нанесен удар – следствие не выявило. В результате нападения последовала смерть потерпевшего прямо на месте происшествия.

Женщина была задержана в тот же день, сегодня суд предъявил ей обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Свою вину в произошедшем фигурантка признала лишь частично. Она будет заключена под стражу до 29-го ноября.

Ранее мы сообщали о том, что 224-й гарнизонный военный суд обвинил петербуржца в убийстве женщины на Арцеуловской аллее.

Фото: Piter.TV