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На Гостилицком шоссе уложили 10 километров асфальта
Сегодня, 10:13
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На Гостилицком шоссе уложили 10 километров асфальта

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Обновление полотна проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В Ломоносовском районе уложили асфальт на 10-километровом участке Гостилицкого шоссе – между Гостилицами и Лопухинкой. Об этом 24 октября рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

Обновление полотна проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Еще запланированы асфальтирование съездов и укрепление обочин, установка барьерного ограждения, нанесение разметки и установка знаков.

Ранее на Гостилицком шоссе появилась шумовая разметка, которая при попадании на колесо начинает вибрировать. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: гостилицкое шоссе, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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