На Гостилицком шоссе уложили 10 километров асфальта

Обновление полотна проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В Ломоносовском районе уложили асфальт на 10-километровом участке Гостилицкого шоссе – между Гостилицами и Лопухинкой. Об этом 24 октября рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

Обновление полотна проходит в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Еще запланированы асфальтирование съездов и укрепление обочин, установка барьерного ограждения, нанесение разметки и установка знаков.

Ранее на Гостилицком шоссе появилась шумовая разметка, которая при попадании на колесо начинает вибрировать.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти