На Гостилицком шоссе укладывают новый асфальт

В процессе используется перегружатель, который помогает распределить асфальтовую смесь перед укладкой, чтобы обеспечить равномерную температуру и качество покрытия.

Ремонтные работы на Гостилицком шоссе в Ленинградской области продолжаются. Уже завершена укладка нового асфальтового покрытия на участке между населенными пунктами Гостилицы и Лопухинка.

Специалисты планируют нанести дополнительный слой покрытия, после чего автомобилисты смогут безопасно перемещаться по шоссе без риска возникновения колеи.

В настоящее время на объекте работает техника, осуществляющая укладку асфальта. В процессе используется перегружатель, который помогает распределить асфальтовую смесь перед укладкой, чтобы обеспечить равномерную температуру и качество покрытия.

Кроме того, дорожникам предстоит выполнить дополнительные работы, включающие вырубку кустарников на обочинах, чистку труб, установку знаков и сигнальных столбов, а также создание новых остановочных пунктов.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo