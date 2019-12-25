Ремонт дороги от КАД до Нового Девяткино близится к завершению

Уже завершены работы по укладке двух слоев свежего асфальта на участке длиной 3,5 км, включая Центральную улицу.

Ремонт дороги от кольцевой автодороги до района Новое Девяткино во Всеволожском районе подходит к финальному этапу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Уже завершены работы по укладке двух слоев свежего асфальта на участке длиной 3,5 км, включая Центральную улицу. Теперь рабочие приступают к модернизации автобусных остановок, очистке водоотводных каналов и восстановлению пешеходных зон.

Исполнитель проекта рассчитывает закончить строительство ранее запланированного окончания работ, намеченного на 30 ноября.

Фото: Telegram / dorogi_lo