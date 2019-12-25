Перекресток к деревне Сярьги расширят

В самом населённом пункте завершается строительство уличного освещения и тротуаров.

Дорогу к деревне Сярьги во Всеволожском районе Ленинградской области расширят, добавив третью полосу движения. Работы уже начались, сообщили сегодня в официальном телеграм-канале дорожников региона.

В самом населённом пункте завершается строительство уличного освещения и тротуаров.

Планируется, что деревня встретит зиму с новым освещением и обновленной дорогой, ремонт которой также будет завершен в октябре.

Ранее мы сообщили о том, что полигон для подготовки операторов беспилотников откроется в Ленобласти.

Фото: Telegram / Dorogi_lo