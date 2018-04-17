Полигон для подготовки операторов беспилотников откроется в Ленобласти

Учебный центр для операторов БПЛА будет размещен в поселке Гарболово.

Вечером 26-го сентября стало известно об инициативе создания учебного центра с полигоном для подготовки будущих операторов БПЛА, который разместится в Ленинградской области. Инициатором проекта выступил губернатор региона Александр Дрозденко, – сообщается в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Мы строим совместно с Минобороны центр подготовки контрактников-добровольцев на 800 человек. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Два батальона операторов беспилотников разместится в поселке Гарболово. Там же новобранцы и будут проходить обучение. Дополнительно губернатор подчеркивает возможность отрабатывать противодействие системам РЭБ в рамках тренировок на местном полигоне.

Согласно сообщению пресс-службы, помимо летных практик будущих операторов будут ждать курсы по инженерной подготовке, разведке, картографии и топографии.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти