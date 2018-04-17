Полигон для подготовки операторов беспилотников откроется в Ленобласти

Вечером 26-го сентября стало известно об инициативе создания учебного центра с полигоном для подготовки будущих операторов БПЛА, который разместится в Ленинградской области. Инициатором проекта выступил губернатор региона Александр Дрозденко, – сообщается в пресс-службе Администрации Ленобласти.
Мы строим совместно с Минобороны центр подготовки контрактников-добровольцев на 800 человек.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Два батальона операторов беспилотников разместится в поселке Гарболово. Там же новобранцы и будут проходить обучение. Дополнительно губернатор подчеркивает возможность отрабатывать противодействие системам РЭБ в рамках тренировок на местном полигоне.
Согласно сообщению пресс-службы, помимо летных практик будущих операторов будут ждать курсы по инженерной подготовке, разведке, картографии и топографии.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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