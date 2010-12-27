В Ленобласти школьница смогла отбиться от кавказца-педофила с помощью связки ключей

Под Всеволожском семиклассница самостоятельно избила взрослого кавказца-насильника.

Во Всеволожском районе Ленинградской области на школьницу напал кавказец-насильник. Инцидент произошел около 9 часов утра 16 апреля в поселке Гарболово. Девочке удалось отбиться от преступника. Жертва не растерялась, сначала заехав обидчику в солнечное сплетение, а затем - ударив тяжелой связкой ключей по физиономии. С позором педофил сбежал с места происшествия.

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция. Свидетельница смогли описать кавказца: он выглядит на 18-25 лет, картавит. На одном из пальцев у него был почерневший ноготь. С собой у преступника был нож, который он приставил к горлу 13-летней девочки.

Пострадавшая рассказала, что в тот день по дороге в школу вспомнила, что забыла домой сменную обувь, поэтому решила вернуться. Вблизи учебного учреждения к ней сзади начал подходить незнакомец. Неожиданно он схватил ее правой рукой за волосы и приказал молчать. Также молодой человек сообщил перепуганной жертве, что "в третий раз она от него не убежит". После этого он отрезал ей локон волос, прокомментировав, что так ей гораздо лучше. Начав расстегивать на девочке одежду, он получил жесткий отпор от ученицы. Семикласснице удалось вбежать в школу, где она сообщила о случившемся заместителя директора по безопасности о попытке изнасилования.

