В Петербурге девочка с сахарным диабетом попала в реанимацию. Делом заинтересовались в СК РФ

Несовершеннолетнюю госпитализировали из квартиры с антисанитарными условиями. Родители в это время были в другом городе.

В Петербурге в реанимацию попала девочка с сахарным диабетом, она находилась дома одна. Главой СК РФ дано указание доложить о ходе проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетней в Петербурге.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что в Петербурге девочка с сахарным диабетом попала в реанимацию из квартиры с антисанитарными условиями. Школьница находилась дома одна, её в тяжелом состоянии госпитализировали. Родители девочки находились в другом городе.

В ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка.

Ранее в петербургской академии Репина преподаватель избил своего коллегу.

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