Врачи диагностировали у школьницы ушиб запястья.

В Башкирии школьник спас семилетнюю сестру от неизвестного в балаклаве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Стерлитамак. Девочка вместе со своим братом возвращались из школы по улице Артема. За ними шел мужчина в балаклаве. Зайдя за угол дома, неизвестных схватил ребенка и попытался утащить с собой. Но затем девочку выхватил из рук ее брат. После этого злоумышленник сразу убежал.

Врачи диагностировали у школьницы ушиб запястья. Полиция разыскивает мужчину. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что школьница обвинила знакомого из Отрадного в изнасиловании.

Видео: Telegram / SHOT