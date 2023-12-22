В Башкирии школьник спас семилетнюю сестру от неизвестного в балаклаве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в городе Стерлитамак. Девочка вместе со своим братом возвращались из школы по улице Артема. За ними шел мужчина в балаклаве. Зайдя за угол дома, неизвестных схватил ребенка и попытался утащить с собой. Но затем девочку выхватил из рук ее брат. После этого злоумышленник сразу убежал.
Врачи диагностировали у школьницы ушиб запястья. Полиция разыскивает мужчину. Проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что школьница обвинила знакомого из Отрадного в изнасиловании.
Видео: Telegram / SHOT
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