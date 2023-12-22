Петербургская школьница обвинила знакомого из Отрадного в изнасиловании

Ученица 8-го класса более недели скрывала факт происшествия от матери.

В полицию 1 февраля 2024 года обратилась мать восьмиклассницы, проживающей в Кировском районе Санкт-Петербурга. Её дочь рассказала о факте изнасилования, который предположительно произошёл 19 января 2024 года. Об этом стало известно Piter.TV.

Пятнадцатилетняя девушка рассказала подробности инцидента. ЧП случилось в Отрадном на Советской улице. Преступником, по её словам, является знакомый потерпевшей - учащийся одного из местных ПТУ. На данный момент школьница находится в одном из детских медининских учреждений, устанавливаются детали инцидента.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)