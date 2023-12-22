Депутаты Заксобрания Петербурга готовятся к новой войне с наливайками

Подробности работы в этом направлении раскрыл депутат Денис Четырбок.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга будет создана рабочая группа для разработки предложений по борьбе с "наливайками". Об этом сообщил глава парламентского бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Он отметил, что Госдума приняла закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с "наливайками". Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в точках общепита в жилых домах.

Денис Четырбок также является автором городского закона об ужесточении требований к заведениям общепита, который вызвал общественный резонанс в 2020 году. Этот закон предполагал, что для продажи алкоголя в жилых домах площадь торгового зала должна быть не менее 50 кв. метров. В результате около тысячи петербургских баров оказались под угрозой закрытия. Однако в декабре 2020 года норматив по площади был возвращен обратно к минимальной дозволенной федеральным законом площади в 20 кв. метров.

Фото: Kandinsky 3.0

