Пропавшую в Петербурге школьницу нашли мёртвой

Её нашли мёртвой в чужой квартире.

Восьмиклассницу, пропавшую несколько дней назад в Петербурге, нашли мёртвой на полу в чужой квартире. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 19 марта поступило сообщение о том, что в квартире дома № 60 по проспекту Королёва обнаружена мёртвая девочка. На полу лежала школьница со ссадинами на голове и кровоподтёками на бедре. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Школьница состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге семиклассник угрожал устроить шутинг в школе.

Фото: Piter.TV