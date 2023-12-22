В Петербурге семиклассник угрожал устроить шутинг в школе

"Эксперимент" подростку может грозить ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Дети и их родители из школы №471, находящейся в Парголово, двое суток тревожились из-за сообщений в анонимном tg-канале. Его автор составил список жертв и пообещал устроить "потоп из крови". Установлено, что администратором канала являлся семиклассник этого же учреждения, его задержали, передает "Фонтанка".

Сообщения из tg-канала преподавательнице накануне показала ученица школы. Тот, кто вел его, писал, что "ему все надоели". Неизвестный угрожал надругаться над семиклассницами и учительницами, добавлял, что у него есть автомат Калашникова, охотничий нож и "пневматический ствол". Все вышеперечисленное планировалось на 20 марта. В tg-канале состояли 30 человек, позже его сделали закрытым.

В учреждении на угрозы отреагировали оперативно – туда приехал полицейский и провел беседу с учителями и учениками. Информация о готовящемся шутинге стала распространяться по родительским чатам. К ситуации подключились сотрудники ФСБ.

Днем 19 марта личность анонима раскрыли – им оказался 14-летний семиклассник. Он рассказал, что хотел проверить, как будет реагировать школа на его заявления с точки зрения безопасности. "Эксперимент" подростку может грозить ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее мы рассказывали о том, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Фото: Piter.TV