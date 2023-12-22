Директор Ленинградского зоопарка прокомментировал эвакуацию

Юрий Журавлев понадеялся на то, что лжеминеры понесут ответственность за содеянное.

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев прокомментировал эвакуацию, которая состоялась 1 апреля после сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Юрий Журавлев понадеялся на то, что лжеминеры понесут ответственность за содеянное.

Поступил звонок с сообщением о минировании. Сразу было принято решение об эвакуации, оповестили о произошедшем все службы. Росгвардия и полиция сработали быстро, оперативно обследовали территорию с собакой. К сожалению, на время пришлось прекратить работу. Юрий Журавлев, директор Ленинградского зоопарка

Кроме того, глава учреждения отметил, что те, кто был в зоопарке во время эвакуации и сохранил билеты, смогут посетить его в любой другой день.

Территорию Ленинградского зоопарка обследовала служебная собака Кира. Она не в первый раз приходила на территорию учреждения, из-за чего не отвлекалась на животных.

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