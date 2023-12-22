В Ленинградском зоопарке эвакуируют посетителей

На место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские.

Сегодня, 1 апреля, эвакуируют посетителей Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам очевидцев, в зверинец поступило сообщение об угрозе взрыва. На место случившегося прибыли медики, полицейские, сотрудники Росгвардии и кинологи. Свидетели случившегося рассказали, что сотрудников и посетителей зоопарка попросили покинуть территорию.

Подробности уточняются. По предварительным данным, ничего опасного на объекте не нашли.

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Видео: Telegram / Петербург с огоньком