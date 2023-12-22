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24-летнего зацепера сняли с поезда "Москва – Петербург"
Сегодня, 16:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

24-летнего зацепера сняли с поезда "Москва – Петербург"

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Он хотел таким образом получить адреналин.

Полицейские сняли 24-летнего зацепера с "Сапсана" сообщением "Москва – Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Было установлено, что 24-летний безработный москвич на Ленинградском вокзале в Москве зацепился между первым и вторым вагонами "Сапсана". В Тверской области он был замечен и снят с поезда.

Как пояснил любитель экстремальной езды, он планировал так доехать до Петербурга, чтобы получить адреналин. Полицейские провели с молодым человеком профилактическую беседу. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте".

Фото: Piter.tv

Теги: зацепер, сапсан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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