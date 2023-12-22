Петербурженка пригрозила "бомбой" сотруднику ТЦ "Прибалтийский"

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В полицию Красносельского района 28 марта поступила информация о том, что в торговом центре "Прибалтийский", расположенном на Ленинском проспекте, женщина в ходе конфликта сообщила о готовящихся противоправных действиях с ее стороны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы правоохранителей задержал по указанному адресу 34-летнюю местную жительницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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Фото: Piter.TV