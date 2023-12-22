Пьяный житель Ленобласти пошутил о бомбе в доме

Полицейским удалось установить личность звонившего и задержать его.

В Ленобласти пьяный мужчина предупредил о бомбе в доме. Сообщение оказалось ложным. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 20 февраля в Лодейнопольском районе. Шутник передал информацию о якобы запланированном общественно опасном деянии в жилом доме. На место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили здание, но ничего опасного не нашли.

Полицейским удалось установить личность звонившего и задержать его. Им оказался 51-летний неработающий житель города Лодейное Поле.

В отношении злоумышленника составили административный протокол. Мужчину поместили в изолятор. Кроме того, на него завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании злоумышленнику пресечения.

Ранее мы писали, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне.

Фото: Piter.tv