Пьяный житель Ленобласти пошутил о бомбе в доме

В Ленобласти пьяный мужчина предупредил о бомбе в доме. Сообщение оказалось ложным. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 20 февраля в Лодейнопольском районе. Шутник передал информацию о якобы запланированном общественно опасном деянии в жилом доме. На место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили здание, но ничего опасного не нашли.
Полицейским удалось установить личность звонившего и задержать его. Им оказался 51-летний неработающий житель города Лодейное Поле.
В отношении злоумышленника составили административный протокол. Мужчину поместили в изолятор. Кроме того, на него завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании злоумышленнику пресечения.
Ранее мы писали, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне.
Фото: Piter.tv
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