ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне

Фигурант расследования является уроженцем Ярославля.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля сотрудника правоохранительных органов Московского региона. Мужчина 19 февраля подложил взрывное устройство под транспортное средство. Инцидент произошел на территории Лобни. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы силового ведомства по региону.

ПоУстановлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник МВД. прессслужба УФСБ РФ по Подмосковью

В надзорной структуре уточнили, что взрывное устройство было заложено под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий. Позже СВУ было обезврежено взрывотехниками ФСБ России. В результате операции никто среди гражданского населения или сотрудников правопорядка не пострадал.

В Херсонской области раскрыли деятельность британской шпионской организации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости