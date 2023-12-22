Местный житель признался в том, что его вербовали иностранцы.

На территории Херсонской области российские силовики вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет" (British Council), занимавшейся через подконтрольные компании разведкой для украинских властей. В Центре общественных связей ФСБ РФ заметили, что один из подозреваемых местный жителей признался в том, что его пытались завербовать.

Летом 2023 года Волошина написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Сергей Чебукин, местный житель

Надзорное ведомство установило, что иностранная организация использовала украинских беженцев, которые проживают на территории Соединенного королевства ради того, чтобы получить разведывательные сведения военно-политического характера через имеющиеся близкие связи с людьми, оставшимися в Херсонской области. В текущий момент российские спецслужбы проводят проверку деятельности "Британского Совета" на территории нового региона страны, а также тех лиц, которые сотрудничали с организацией на конфиденциальной основе. В ФСБ добавили, что под влияние "Британского совета" попал мужчина из населенного пункта Новая Маячка, гражданин России, Сергей Чебукин. Ранее тот разделял ультранационалистические взгляды. Однако ему удалось вовремя осознать, что его втягивают в противоправную, преступную деятельность, поэтому обратился в правоохранительные органы за помощью.

ФСБ выявила в Самарской области ячейку, финансировавшую террористов в Сирии.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России