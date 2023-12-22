ФСБ выявила в Самарской области ячейку, финансировавшую террористов в Сирии

Задержанным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ России выявили в Самарской области ячейку, финансировавшую террористов в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанные разделяли идеологию запрещенной в РФ организации и следовали инструкциям, полученным от ее функционеров. Они на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирии. Возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности". Задержанным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратила взрыв на газораспределительной станции в Ленобласти.

Видео: ЦОС ФСБ России.