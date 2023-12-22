ФСБ предотвратила взрыв на газораспределительной станции в Ленобласти

По подозрению в подготовке теракта задержан иностранный гражданин.

На территории 47-го региона предотвращена диверсия на энергетическом объекте. Как сообщили в ФСБ, в Ленобласти задержан иностранец - украинец по национальности. Мужчину поймали во время попытки заложить взрывное устройство на газораспределительной станции. У задержанного изъяли пять СВУ.

По предварительным данным, действия диверсанта координировали представители Службы безопасности Украины. Об этом сам задержанный рассказал на допросе в ФСБ. В данный момент заведено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

Тем временем в СМИ появились кадры "работы" диверсанта. На них видно, что мужчина сначала долгое время передвигался по заснеженной местности, не особо маскируя свои перемещения. Затем, в поле зрения видеокамер, он, нисколько не смущаясь, систематичено подталкивал взрывные устройства под газовую станцию с помощью длинного металлического шеста белого цвета.

Видео: РИА Новости