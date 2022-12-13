В Сестрорецке днем сгорела баня

Огонь полностью уничтожил небольшой домик.

Сегодня днем, 29 апреля, в Курортном районе произошел пожар. В Сестрорецке на даче полыхала баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в СНТ "Разлив". Огонь полностью уничтожил небольшой домик. Здание тушили 10 спасателей и две спецмашины.

В 14:40 пламя ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Подробности случившегося уточняются. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv